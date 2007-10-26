Черномырдин советует Ющенко брать пример с Кучмы

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и Российской Федерации Владимир ПУТИН должны встречаться чаще.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопросы читателей газеты «Комсомольская правда» в Украине».

«Я считаю, что встречаться нужно чаще, любая встреча - плановая или неплановая, официальная или неофициальная - она всегда дает результат», - сказал посол.

При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что есть много факторов, в частности ситуация в Украине, в связи с которыми Президенты Украины и России встречаются не очень часто. В то же время посол выразил убеждение, что «для встречи время всегда можно найти».

При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что второй Президент Украины Леонид КУЧМА встречался со своим российским коллегой около 15 раз в год.