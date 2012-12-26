В УДАРе хотят отменить налоговое соглашение с Кипром

Как сообщается на сайте парламента, авторами документа являются народные депутаты Виктор Пинзеник, Мария Матиос, Виктор Чумак (все из фракции партии “УДАР”).

Данным законопроектом предусмотрено денонсировать соответствующее соглашение в части, касающейся отношений между правительством Украины и правительством Республики Кипр.

Соглашение было подписано 29 октября 1982 года в Москве.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае денонсации соглашения будет ликвидировано “предоставление необоснованных налоговых льгот”, которые “влекут негативное влияние как на налоговую систему, так и на экономику Украины в целом”.

Как отмечают авторы законопроекта, в соответствии с положениями этого соглашения, от налогообложения освобождаются любые доходы, которые возникают на территории Украины или Кипра, в том числе дивиденды, проценты, роялти, доходы от отчуждения имущества и тому подобное, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев налогообложения физических лиц и доходов постоянных представительств.

“Соглашением созданы благоприятные возможности для резидентов Украины вполне легально без какого-либо налогообложения выводить за границу значительные суммы средств. Положения соглашения также используются многими нашими предприятиями для создания разных схем по минимизации налоговых обязательств”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также отмечается, что в случае принятия данного законопроекта “увеличатся поступления в государственный бюджет Украины, поскольку из Украины в Республику Кипр ежегодно перечисляются в виде доходов миллиарды гривен».