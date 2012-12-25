Сумская оппозиция хочет отозвать депутата-перебежчика

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции на тему: «За предательство избирателей - лишение мандата. Оппозиция инициирует отзыв из Верховной Рады Александра Волкова».

Участие в пресс-конференции приняли заместитель руководителя избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» в Сумской области, председатель облорганизации НРУ Сергей Бутенко и представитель инициативной группы жителей села Хотинь Сумского района по отзыву народного депутата А.Волкова Виталий Танцюра.

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По словам С.Бутенко, к нему обратились жители с. Мирополье Краснопольского района Сумской области, которые возмущены вхождением депутата от округа №158 А.Волкова во фракции Партии регионов в Верховной Раде, хотя он на протяжении всей избирательной кампании заявлял о своей принадлежности к «Батькивщине», активно использовал символику этой партии и изображение Юлии Тимошенко.

С.Бутенко рассказал также, что жители районов, где баллотировался А.Волков, просят содействия в кампании давления на народного депутата и готовы начать процедуру сбора подписей с требованием к А.Волкову сложить полномочия народного депутата.

«Учитывая багаж политического опыта А.Волкова, такое его поведение было прогнозированным. Поэтому я был одним из тех руководителей политических партий, входящих в Комитет сопротивления диктатуры, которые обращались к лидерам Объединенной оппозиции с просьбой не допустить выдвижения А.Волкова единым кандидатом. И мы достигли своей цели. Но он все равно в своей избирательной кампании эксплуатировал оппозиционные лозунги и символику ВО «Батькивщина». Поэтому, по моему мнению, сейчас именно Объединенная оппозиция должна решительно осудить предательство избирателей А.Волковым, которые в первую очередь делали свой выбор в пользу лозунга «Юле – свободу!», а не в пользу личности этого кандидата», - подчеркнул С.Бутенко.

При этом он отметил, что оппозиционеры осознают, что сейчас отсутствует совершенный юридический механизм отзыва народного депутата. «Поэтому кампания общественного давления, которую мы начинаем, в первую очередь имеет целью психологически давить на Волкова, а также добиться от депутатов принятия закона о возможности отзыва мандата. Не исключается и подача иску», – сказал С.Бутенко.

В свою очередь В.Танцюра рассказал, как возникла эта инициатива.

«Каждый избиратель наблюдает за действиями в Верховной Раде, в первую очередь, собственного депутата. Когда односельчане услышали, что Волков, который ходил с сердечком на футболке и убеждал, что идет в ВР, чтобы освободить политзаключенных, в первую очередь Ю.Тимошенко, вступил во фракцию Партии регионов, они стали возмущаться. Позже пришла мысль перейти к каким-то действиям. Обратились к руководителю Сумского Народного руха как члену Объединенной оппозиции с просьбой посодействовать и возглавить кампанию», - сказал В.Танцюра.

По его информации, сейчас граждане также обращаются к оппозиционным депутатам с требованием помочь в кампании давления на А.Волкова.

«А депутатам стоит начать совсем с малого – перестать здороваться с Волковым за руку в Верховной Раде», – сказал С.Бутенко.