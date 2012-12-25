Рыбак не знает, как отменить то, что напринимала предыдущая Рада

Об этом Рыбак заявил сегодня в эфире Первого канала национального радио.

"Возможности пересмотра законов, принятых я не вижу", - сказал Рыбак.

Председатель ВР отметил, что не знает ни одного такого закона, который был бы направлен против граждан Украины.

Кроме того, добавил спикер, все принятые законы прошли экспертизу, подписаные Президентом Украины. "Они действуют. А где ошибка какая, я не возражаю, чтобы дополнения или какие-то изменения в того или иного закона вносить. Но я не слышал такого, что сегодня принимаются, а завтра кто-то пришел другой и начинает отменять все законы. Я думаю этого не будет", - добавил Рыбак.