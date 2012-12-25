На Бессарабской площади в Киеве загорелось отделение милиции
16:36, 25 декабря 2012Политика
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В центре Киева, в помещении территориального отделения милиции № 1 на Бессарабской площади, 3 из-за нарушения правил безопасности во время сварочных работ произошло задымление.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, на место происшествия выехали пожарные подразделения.
По информации Главного территориального управления МЧС в городе Киеве, пожар возник на втором этаже здания. К этому времени пламя локализовано, тушение пожара продолжается.
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