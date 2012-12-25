В Киеве горит склад с подушками и одеялами
15:51, 25 декабря 2012Общество
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В Киеве продолжается ликвидация пожара на складе на территории бывшего Киевского авторемонтного завода.
На месте работают около 40 спасателей
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, сегодня в 13:13 в ГТУ МЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на складе на территории бывшего Киевского авторемонтного завода на ул. Фрунзе, 86. По предварительной информации, на складе горят подушки и одеяла.
В 14:41 пожар локализован пожарно-спасательными подразделениями. Сейчас проводятся работы по ликвидации пожара.
На месте работают около 40 спасателей, оперативная группа ГТУ МЧС Украины в Киеве, задействовано 9 единиц техники.
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