Сегодня СПУ и Партия регионов пьют шампанское

Сегодня Социалистическая партия Украины отмечает очередную годовщину со дня своего основания.

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

“Социалистическая партия Украины создана 26 октября 1991 г. в Киеве усилиями бывших членов запрещенной КПУ (КПСС), которые не соглашались с ее запрещением, и стремились продолжать политическую деятельность. Лидером партии был избран бывший руководитель большинства в Верховной Раде УССР Александр МОРОЗ”, - отмечается в сообщении.

“В отличие от многих партий социалистического направления, которые заявили о себе в 1991 г., СПУ сумела не только сохранить себя, но и стать влиятельной политической силой, избрать путь развития, который больше всего отвечает потребностям и надеждам людей труда, которые хотят жить и работать в независимой демократической Украине”, - говорится в приветствии, размещенном на сайте СПУ, которое адресовано членам партии и сторонникам идей социализма.

Сегодня же десятую годовщину основания празднует Партия регионов. В связи с этим на официальном сайте партии размещен соответствующий баннер и приветствия отдельных членов Партии регионов.

В частности, Юрий МИРОШНИЧЕНКО отмечает: “Партия, которая развивает наше государство, является ответственной перед обществом и пользуется наибольшей поддержкой граждан Украины... В любом случае нельзя сворачивать с того пути, по которому идет Партия регионов. Ведь это путь победы, экономического роста, общественного согласия, путь, который ведет страну к демократии и благосостоянию”.