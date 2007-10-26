Черновецкий уйдет с поста мэра, если Луценко обгонит его в забеге на 5 км

Мэр Киева Леонид Черновецкий готов уступить лидеру блока "Наша Украина-Народная Самооборона" Юрию Луценко должность мэра, если Луценко обгонит Черновецкого в забеге на 5 км.

Об этом он заявил журналистам, сообщают Украинские новости.

"Я нахожусь в отличной форме. Я мог бы сделать предложение Луценко пробежать со мной 5 километров, и если он меня обгонит, я готов уступить ему кресло мэра", - сказал Черновецкий.

Он подчеркнул, что очень внимательно следит за состоянием своего здоровья.

Также Черновецкий усомнился в достоверности результатов анализов Луценко, которые показали отсутствие следов наркотиков и злоупотребления алкоголем в крови и моче Луценко.

"Меня не удивляет то, что показано на общенациональном канале "1+1", кто видел, какие анализы сдавал Луценко - или, может, кто-то за него их сдавал?... Я желаю Луценко бросить пить!" - сказал Черновецкий.

Он подтвердил готовность обсудить с Луценко в прямом эфире на одном из общенациональных каналов процедуру общей сдачи анализов.

Как известно, Черновецкий ранее призывал Луценко совместно пройти тест в прямом эфире любой телекомпании на употребление наркотиков и спиртного.

В свою очередь Луценко сдал для проведения анализов образцы крови, мочи и волос, и медики не обнаружили в них следов наркотиков и злоупотребления алкоголем. Анализ волос еще проводится.

Украинская правда