Черновецкий уйдет с поста мэра, если Луценко обгонит его в забеге на 5 км
Мэр следит за состоянием здоровья
Мэр Киева Леонид Черновецкий готов уступить лидеру блока "Наша Украина-Народная Самооборона" Юрию Луценко должность мэра, если Луценко обгонит Черновецкого в забеге на 5 км.
Об этом он заявил журналистам, сообщают Украинские новости.
"Я нахожусь в отличной форме. Я мог бы сделать предложение Луценко пробежать со мной 5 километров, и если он меня обгонит, я готов уступить ему кресло мэра", - сказал Черновецкий.
Он подчеркнул, что очень внимательно следит за состоянием своего здоровья.
Также Черновецкий усомнился в достоверности результатов анализов Луценко, которые показали отсутствие следов наркотиков и злоупотребления алкоголем в крови и моче Луценко.
"Меня не удивляет то, что показано на общенациональном канале "1+1", кто видел, какие анализы сдавал Луценко - или, может, кто-то за него их сдавал?... Я желаю Луценко бросить пить!" - сказал Черновецкий.
Он подтвердил готовность обсудить с Луценко в прямом эфире на одном из общенациональных каналов процедуру общей сдачи анализов.
Как известно, Черновецкий ранее призывал Луценко совместно пройти тест в прямом эфире любой телекомпании на употребление наркотиков и спиртного.
В свою очередь Луценко сдал для проведения анализов образцы крови, мочи и волос, и медики не обнаружили в них следов наркотиков и злоупотребления алкоголем. Анализ волос еще проводится.