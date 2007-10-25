Одесские регионалы ссорятся с витренковцами из-за Гурвица и горсовета

Недавно созданная в Одесском городском совете депутатская группа «Родина» пытается дестабилизировать политическую ситуацию в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня городской организацией Партии регионов в связи с инициацией сбора подписей за досрочные выборы депутатов горсовета и мэра Одессы.

Как отмечают авторы документа, фракцию Партии регионов, как и большинство депутатов горсовета, сейчас беспокоит подготовка городского хозяйства к зиме, решение вопросов социальной сферы - общие для одесситов проблемы, которые можно решить только в рамках конструктивных усилий всего депутатского корпуса. В этом мы видим главный смысл нашей работы.

Вместе с тем, «регионалы» имеют «серьезные претензии к работе ряда исполнительных органов власти», говорится в заявлении. Конструктивная критика помогает «содействует решению каждой существующей проблемы на благо всех одесситов. Именно поэтому наша фракция инициировала рассмотрение соответствующих вопросов на ближайшей сессии городского совета, где будет озвучена ее официальная позиция».

Нестабильность в обществе, политические кризисы, внеочередные выборы, как свидетельствует практика, приводят только к снижению жизненного уровня людей, росту цен, застою в реализации долгосрочных экономических проектов. Поэтому «мы ни в коем случае не хотим, чтобы политическая вакханалия недавнего прошлого снова вернулась в наш город, коснувшись интересов каждого из нас», - заявляют авторы документа.

Что же касается выборов органов местного самоуправления, отмечается в заявлении, то фракция Партии регионов пойдет на них в сроки, определенные Конституцией страны. Именно тогда «территориальная громада даст свою объективную оценку работе городского председателя и депутатов горсовета, избранных в марте 2006 года».

Справка УНИАН. Пророссийская депутатская группа «Родина» в составе восьми членов Одесского горсовета создана 5 октября текущего года. Вошли в нее внефракционные депутаты Наталья ГЕОРГИЕНКО, Александр ДОРОХОВСКИЙ, Игорь МАРКОВ, Константин РОЗОВ, Роман СКОМОРОХА, Валентин ЧЕРНОВ, которые в 2006 году избраны в горсовет по списку Блока Натальи ВИТРЕНКО «Народная оппозиция». Лидер группы – собственник фирмы Славянский альянс» и местного телеканала «АТВ» И.МАРКОВ не скрывает, что целью группы является организация в ближайшие месяцы местного референдума. Инициаторы намерены предложить горожанам ответить на вопрос о необходимости досрочного прекращения полномочий Одесского городского совета. С этой целью сегодня в 17 часов группа инициировала проведение в Дворце культуры студентов собрания граждан.