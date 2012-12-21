УДАР не отречется от Свободы, несмотря на призыв Европарламента
Партия “УДАР”, несмотря на призыв Европарламента, продолжит сотрудничество со Всеукраинским объединением “Свобода”.
Об этом народный депутат, член политсовета партии «УДАР» Валентин Наливайченко заявил в интервью газете “День” (№234-235).
По словам В.Наливайченко, его политическая сила с уважением относится к резолюциям Европарламента и других международных организаций.
“Вместе с тем, сотрудничество и взаимодействие оппозиционных сил — это один из важных элементов восстановления парламентаризма в Украине”, - подчеркнул он.
В то же время В.Наливайченко высказал надежду, что представители “Свободы” в будущем не будут допускать проявлений ксенофобии, пренебрежение к людям других национальностей.
“Это вчерашний день. Одни пытаются разделить Украину на Запад и Восток, другие — по национальному и этническому признаку. Это приводит к все новым конфликтам, которые ослабляют Украину”, - убежден народный депутат.
Как сообщал УНИАН, 13 декабря Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой, в частности, призвал парламентские партии, которые придерживаются демократических принципов, не сотрудничать с ВО "Свобода". Соответствующая поправка была включена в резолюцию по инициативе представителя группы Прогрессивный альянс социалистов и демократов, которая является союзником Партии регионов.
В тот же день председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что его политическая сила будет продолжать сотрудничество со «Свободой», несмотря на рекомендации Европарламента.