УДАР не отречется от Свободы, несмотря на призыв Европарламента

Об этом народный депутат, член политсовета партии «УДАР» Валентин Наливайченко заявил в интервью газете “День” (№234-235).

По словам В.Наливайченко, его политическая сила с уважением относится к резолюциям Европарламента и других международных организаций.

“Вместе с тем, сотрудничество и взаимодействие оппозиционных сил — это один из важных элементов восстановления парламентаризма в Украине”, - подчеркнул он.

В то же время В.Наливайченко высказал надежду, что представители “Свободы” в будущем не будут допускать проявлений ксенофобии, пренебрежение к людям других национальностей.

“Это вчерашний день. Одни пытаются разделить Украину на Запад и Восток, другие — по национальному и этническому признаку. Это приводит к все новым конфликтам, которые ослабляют Украину”, - убежден народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой, в частности, призвал парламентские партии, которые придерживаются демократических принципов, не сотрудничать с ВО "Свобода". Соответствующая поправка была включена в резолюцию по инициативе представителя группы Прогрессивный альянс социалистов и демократов, которая является союзником Партии регионов.

В тот же день председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что его политическая сила будет продолжать сотрудничество со «Свободой», несмотря на рекомендации Европарламента.