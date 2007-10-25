Катеринчук готов закрыть трибуну ВР своими плечами

Член блока “Наша Украина - Народная самооборона” Николай КАТЕРИНЧУК отрицает любую возможность раскола коалиции БЮТ и НУ-НС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока НУ-НС, об этом он заявил сегодня.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, сегодня действительно происходит незначительная дискуссия, но на кардинальные решения она не повлияет. “Все члены блока “Наша Украина – Народная самооборона” поддержат создание демократической коалиции с БЮТ. Истерия о якобы серьезных расхождениях - это информационная атака со стороны Партии регионов”, - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что коалиционное соглашение сегодня проходит общественную экспертизу, и любая критика будет воспринята. “Но коалиция демократических сил будет, поскольку этого хочет большинство граждан Украины. Определенные расхождения в позициях являются признаком демократического подхода к формированию коалиции”, - добавил он.

Н.КАТЕРИНЧУК также отметил, что НУ-НС как член коалиции будет поддерживать инициативы Юлии ТИМОШЕНКО, при условии ее ответственности. Он также выразил готовность противостоять попыткам Партии регионов блокировать трибуну. “Антикризисная коалиция проработала и вы сейчас видите, что у нас кризис в ценовой политике, а инфляция до конца года будет на уровне 13-14%, поэтому название не отразило содержание деятельности этого большинства”, - сказал член блока НУ-НС.