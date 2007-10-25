Кириленко заявляет, что на пути создания коалиции нет никаких препятствий

Председатель Политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что на сегодня не существует никаких препятствий, которые бы стояли на пути создания коалиции демократических сил в парламенте.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Великобритании в Украине Тимоти БАРРОУ, сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС.

Как отметил В.КИРИЛЕНКО, процесс формирования демократической коалиции на основе «Нашей Украины» и БЮТ происходит быстрыми темпами и, по его убеждению, ее образование будет завершено в первые дни работы Верховной Рады V созыв.

«Мы получим новую коалицию, которая вместе с Президентом, будет внедрять соответствующие экономические, социальные и судебные реформы во имя европейского будущего Украины», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

В свою очередь Т.БАРРОУ отметил значительный прогресс, которого достигла Украина в процессах демократизации общества, в частности, обеспечении свободы слова, а также проведении выборов, которые прошли в полном соответствии с признанными международными стандартами. «Мы ожидаем скорейшего формирования нового украинского правительства для того, чтобы со своей стороны способствовать Украине в ее продвижении по реформистскому пути развития», - отметил Т.БАРРОУ.