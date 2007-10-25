Тимошенко рассказала Пауэллу, что она будет делать с Украиной

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и бывший государственный секретарь США Колин ПАУЭЛЛ обсудили ситуацию в Украине после досрочных парламентских выборов, вопрос функционирования демократической коалиции в составе БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” и программу реформ будущего правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, встреча Ю.ТИМОШЕНКО и К.ПАУЭЛЛА состоялась сегодня.

«Украина сделала свой выбор в интересах стабильности, которая вытекает из принципов демократии», - заявил К.ПАУЭЛЛ.

К.ПАУЭЛЛ поздравил Ю.ТИМОШЕНКО с победой на выборах и пожелал ей успехов в последующем строительстве стабильной экономики, открытого гражданского общества и укреплении демократии в Украине.

«Мы стремимся как можно быстрее создать рабочую коалицию и эффективное правительство, способное проводить глубокие экономические и социальные превращения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Стороны также обсудили вопрос евроатлантической интеграции Украины, вопроса региональной и энергетической безопасности, военной реформы и пути улучшения инвестиционного климата в стране для привлечения стратегических прямых иностранных инвестиций.

Во встрече также приняли участие заместитель Ю.ТИМОШЕНКО по международным вопросам Григорий НЕМЫРЯ и Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР.