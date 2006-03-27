На выборах в киевский облсовет побеждают 6 политических сил
18:15, 27 марта 2006Политика
738
По неофициальным данным, на выборах в Киевский областной совет лидирует областная организация Блока Юлии Тимошенко.
Такие данные получены в результате телефонного опроса 30 процентов избирательных участков области, проведенного корреспондентом УНИАН.
По предварительным результатам голосования, на выборах в Киевский областной совет по состоянию на 17.00 лидирует областная организация БЮТ – 36,8 процента.
Следующие места занимают: блок „Наша Украина” – 9,7%, Социалистическая партия Украины – 8,9%, Партия регионов – 4,6%, Народный блок Литвина – 4,3%, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 3,6%.
Областные организации других политических сил пока еще набрали голосов меньше проходного балла.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter