На выборах в киевский облсовет побеждают 6 политических сил

По неофициальным данным, на выборах в Киевский областной совет лидирует областная организация Блока Юлии Тимошенко.

Такие данные получены в результате телефонного опроса 30 процентов избирательных участков области, проведенного корреспондентом УНИАН.

По предварительным результатам голосования, на выборах в Киевский областной совет по состоянию на 17.00 лидирует областная организация БЮТ – 36,8 процента.

Следующие места занимают: блок „Наша Украина” – 9,7%, Социалистическая партия Украины – 8,9%, Партия регионов – 4,6%, Народный блок Литвина – 4,3%, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 3,6%.

Областные организации других политических сил пока еще набрали голосов меньше проходного балла.