В БЮТ думают, что Черновецкий хочет купить Генпрокуратуру

Члены фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете допускают, что сегодняшнее решение о передаче жилья Генеральной прокуратуре Украины, которое планируется принять на заседании сессии, может быть расплатой за нереагирование на незаконные земельные решения от 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на брифинге перед началом пленарного заседания сессии Киевсовета председатель фракции БЮТ Татьяна МЕЛИХОВА и депутат этой фракции Юрий ДМИТРУК.

«10% жилья, которое построено в трех районах - Голосеевском, Печерском, Шевченковском, – предлагается передать Генеральной прокуратуре. У меня возникает вопрос, не является ли это решение сегодня той платой за 1 октября? Это я просто задаю такой риторический вопрос», - сказал Ю.ДМИТРУК.

Он отметил, что до сих пор депутатам совета не предоставили документы относительно решений сессии от 1 октября, и неизвестно, подписал ли мэр эти решения.

В свою очередь, Т.МЕЛИХОВА отметила, что на сессии 1 октября, по данным БЮТ, членам жилищных кооперативов были розданы 1,5 тыс. га земли. При этом она подчеркнула, что эти кооперативы были зарегистрированы в один и тот же промежуток времени и на одних и тех же физических лиц. Т.МЕЛИХОВА также отметила, что на протяжении каденции Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности мэра столицы около 12 тыс. жителей Киева обращались в Киевсовет с просьбой передать в собственность 10 соток земли, на которые они имеют право согласно законодательству. «Ответы идут штампованные, что согласно Генеральному плану развития города мест для ведения индивидуальной застройки нет. Эти ответы предоставляются уже полтора года», - сказала Т.МЕЛИХОВА.

В то же время, по ее словам, 1 октября без проблем была предоставлена в собственность земля 18 жилищным кооперативам, которые были зарегистрированы на протяжении июля этого года. «Это не граждане, это 18 жилищных, обслуживающих кооперативов, в частности «Медик», «Педагог», «Житловик» и т.д. Зарегистрированы они в Печерском районе. Это одни и те же физические лица. Например, 9 кооперативов – идет фамилия Валентина ЛОПУХ, 9 – Константин ПАНЧЕНКО. Они все зарегистрированы на протяжении июля», - сообщила Т.МЕЛИХОВА.

Председатель фракции БЮТ в Киевсовете также отметила, что в собственность была передана земля сельскохозяйственного назначения, но оно было изменено, и теперь эти земли отведены под жилую застройку. Из-за изменения целевого назначения этих 1,5 тыс. га сельскохозяйственных земель, по подсчетам БЮТ, госбюджет потерял значительные средства.

Согласно проекту решения Киевсовета, текст которого имеет УНИАН, Генеральной прокуратуре предлагается передать 10% общей площади в жилых домах на улице Горького (Антоновича), 74/78; на пересечении улиц Ильи Эренбурга и Жилянской; на бульваре Дружбы народов, 14-16; в переулке Лабораторном, 7; в переулке Виноградном, 4; на улице Киквидзе, 20-22; на пересечении улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского; на улице Студенческой, 2; на пересечении улиц Антоновича и Владимиро-Лыбидской.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Т.МЕЛИХОВА заявила, что почти после каждой сессии горсовета БЮТ обращался в органы прокуратуры с просьбой проверить законность принятых решений об отводе земли.