Довгий рассказал, сколько ему платит Черновецкий

Секретарь Киевсовета Олесь Довгий готов арендовать помещение для работы фракции БЮТ в Киевсовете за собственные средства.

Так он прокомментировал в четверг требование фракции о том, что она не будет работать в Киевсовете, пока не будет иметь своего собственного помещения.

"Сейчас в Киевсовете создана комиссия, которая должна найти помещение. В случае, если ей не удастся найти помещения, я готов найти его сам", - сказал Довгий.

"Могу нанять его за свои собственные средства", - добавил он.

На вопрос, за какие средства он собирается это сделать, Довгий сказал, что все его достатки указаны в декларации о доходах.

Он также пообещал передать эту декларацию "Украинской правде".

"И вы увидите, что еще задолго до того, как я стал депутатом Киевсовета, я имел возможность это сделать, исходя из декларации, с которых уплачены налоги", - сказал Довгий.

Он также сообщил, что его зарплата как секретаря Киевсовета составляет 10 тысяч гривен.

Украинская правда