В ПР уже спланировали, когда перепишут госбюджет

22:12, 18 декабря 2012
Политика
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Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в Государственный бюджет на 2013 год в марте.

Об этом сообщил депутат от Партии регионов Владимир Вечерко в эфире 5 канала.

"В марте мы будем пересматривать бюджет Украины", - рассказал он.

"Решение принято", - добавил депутат.

Как известно, в понедельник президент Виктор Янукович подписал Государственный бюджет Украины на 2013 год.

Верховная Рада 6 декабря приняла проект госбюджета на 2013 год, внеся в правительственный вариант подготовленные Бюджетным комитетом незначительные исправления и сохранив основные его показатели.

Украинская правда

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