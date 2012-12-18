В ПР уже спланировали, когда перепишут госбюджет
22:12, 18 декабря 2012Политика
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Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в Государственный бюджет на 2013 год в марте.
Об этом сообщил депутат от Партии регионов Владимир Вечерко в эфире 5 канала.
"В марте мы будем пересматривать бюджет Украины", - рассказал он.
"Решение принято", - добавил депутат.
Как известно, в понедельник президент Виктор Янукович подписал Государственный бюджет Украины на 2013 год.
Верховная Рада 6 декабря приняла проект госбюджета на 2013 год, внеся в правительственный вариант подготовленные Бюджетным комитетом незначительные исправления и сохранив основные его показатели.
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