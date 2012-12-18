В ПР уже спланировали, когда перепишут госбюджет

Об этом сообщил депутат от Партии регионов Владимир Вечерко в эфире 5 канала.

"В марте мы будем пересматривать бюджет Украины", - рассказал он.

"Решение принято", - добавил депутат.

Как известно, в понедельник президент Виктор Янукович подписал Государственный бюджет Украины на 2013 год.

Верховная Рада 6 декабря приняла проект госбюджета на 2013 год, внеся в правительственный вариант подготовленные Бюджетным комитетом незначительные исправления и сохранив основные его показатели.

Украинская правда