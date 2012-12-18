В Нацсовете опровергают заявление Томенко: трансляцию из ВР будут видеть все

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания опровергают заявление народного депутата Николая Томенко о якобы указании кабельным операторам отключать телеканал «Рада».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя Нацсовета Владимира Манжосова.

«Регуляторный орган в сфере телерадиовещания ни сейчас, ни раньше не принимал никакого решения, которое можно было бы трактовать таким образом, и не давал никакого указания по этому поводу», – отметил В.Манжосов.

Напротив, утверждает он, действующим на сегодняшний день есть решение Национального совета от 23 июля 2003 года под № 1082, в п. 6 которого отмечается: «Ретрансляция программ Дирекции телерадиопрограмм Управления делами Верховной Рады Украины, г. Киев, является обязательной для всех систем многоканального вещания на одном из резервных каналов».

Как объяснил В.Манжосов: «Национальный совет понимает это как трансляцию в пакетах, доступных для всех абонентов кабельных провайдеров».

«Мы думаем, что и руководители кабельных компаний с пониманием отнесутся к этой ситуации. И если где-то произошло отключение парламентского канала в социальных пакетах, то он будет туда возвращен в ближайшее время», – заявил председатель Национального совета.