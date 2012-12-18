Герман верит, что визит Януковича в Москву состоится

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Герман выразила сегодня журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть связаны между собой эти две вещи.

«Я не думаю, что одно к другому имеет какое-то отношение», - сказала А.Герман.

Она отметила, что Украина задекларировала себя как мост между Востоком и Западом, «и это является приоритетом нашей политики».

«Я не думаю, что тот или иной визит могут препятствовать каким-то процессам, потому что они могут лишь дополнять эти процессы», - сказала А.Герман.

Народный депутат заверила, что каждый шаг и каждый визит Президента Украины полностью отвечает национальным интересам Украины. «Я верю, что придет время, и состоится этот визит в Москву, и он будет отвечать тем интересам, которые нужны Украине», - сказала А.Герман.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно о переносе рабочего визита В.Януковича в Москву. Ранее пресс-служба Президента Украины сообщала, что во время встречи с российским коллегой В.Путиным 18 декабря В.Янукович планирует обсудить комплекс актуальных вопросов украинско-российского сотрудничества, прежде всего - в энергетической и торгово-экономической сферах. Внимание также будет уделено выработке взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана, отмечала пресс-служба.

В связи с переносом визита пресс-служба Президента Украины отметила, что «темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о переносе сроков визита».

В то же время, накануне, 17 декабря, Президент Украины В.Янукович и Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу во время телефонного разговора договорились, что саммит Украина-ЕС состоится 25 февраля 2013 года в Брюсселе. Также В.Янукович и Ж.Баррозу обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества Украины и Европейского Союза.

Напомним, традиционно Украина и ЕС проводят саммиты раз в году. Последний саммит состоялся в середине декабря 2011 года в Киеве. В этом году начало работы над подготовкой к саммиту с европейской стороны было задержано с целью дождаться результатов парламентских выборов в Украине.