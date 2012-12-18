В Свободе думают, что к их бойкоту Европарламент подстрекали Банковая и Лубянка

Об этом депутат от партии "Свобода" Юрий Михальчишин заявил в эфире телеканала ICTV, комментируя соответствующую поправку Европарламента к последней резолюции, сообщает «Украинская правда».

"Эти процессы являются продолжением тенденции к расколу украинской оппозиции. И абсолютно понятно, что архитекторы этого процесса сидят не только в Киеве, на улице Банковой, сидят они и в Москве, сидят они на Лубянке. И очень хорошо понятно, что в действительности к объективной реальности эти все вещи не имеют никакого отношения", - сказал он.

При этом на замечание о том, что Европарламент является политическим органом, Ю.Михальчишин заявил, что это "политический колхоз".

"Европейский парламент принимает десятки, сотни резолюций. Только почему-то одни из них вас абсолютно не волнуют. Вас не волнуют те резолюции парламента, которые не укладываются в вашу парадигму, которые не укладываются в ваши внешне- и внутриполитические симпатии. Вы их игнорируете", - заявил "свободовец".

"А то, что вам понравилось: заангажированное решение, которое построено абсолютно на мистификациях, которое построено на совковой пропаганде, которая смешивает понятие нацизма, фашизма, ксенофобии, еще бы марсиан сюда приплели. И к этому привязывают "Свободу", которая является партией нациезащитной", - подчеркнул Ю.Михальчишин.

"Я просто считаю, что украинцы должны на своей земле быть хозяевами. Если вам это не нравится: пожалуйста, с этим Европарламентом, с его резолюциями завтра с господином Пиховшиком в Россию в гости к Путину, там вам и место", - добавил он.

При этом Ю.Михальчишин заметил, что "автором этой поправки к резолюции Европарламента был одиозный депутат - болгарський коммунист, который ко всему остальному еще и гомосексуалист".

"Если вы хотите на основании представлений извращенных таких людей формировать позицию об украинских политических партиях, возможно, это вам интересно. Можете ссылаться на басни дедушки Крылова на резолюцию этих болгарских коммунистов-гомосексуалистов, а мы на это не обращаем внимания. Вам не удастся развалить украинскую оппозицию", - заявил он.

"Сегодня с Адольфом Гитлером нужно сравнивать не Олега Тягнибока. Потому что сегодня не Тягнибок привел к власти партию, которая фактически хочет узаконить геноцид украинцев, которая воспевает то, что происходило в 1933 году в Украине. Сегодня эти политические силы в коалиции с «регионалами» реально занимаются тем, чем занимались последние 70 лет - они продолжают эксплуатировать украинцев, издеваться над ними…", - убежден Ю.Михальчишин.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря большинство депутатов Европарламента в последней резолюции по ситуации в Украине поддержали призыв к демократическим силам Украины не сотрудничать с партией "Свобода". Соответствующая поправка была внесена депутатом Кристианом Вигенина (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Болгария).

В тот же день председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что его политическая сила будет продолжать сотрудничество со «Свободой», несмотря на рекомендации Европарламента.