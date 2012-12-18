Экс-министр: Украина не может быть посередине между ТС и ЕС - это фантазии

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Нельзя одновременно подписать соглашение об ассоциации и быть членом, или получленом, или неизвестно каким боком быть в Таможенном союзе - это разные правовые нормы, различные правовые регулирования. Поэтому, если мы говорим о перспективе, то она одна: или Таможенный союз, или Европейский, посередине - это фантазии. А когда нам говорят, что у нас 30, или 40 процентов торговли со странами Таможенного союза, это вовсе не означает, что мы не можем искать новые рынки», - заявил Огрызко.