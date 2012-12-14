Эксперт подозревает, что власть может изменить стратегический курс Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании круглого стола в Киеве.

«Вопрос в том, что в ближайшие недели совсем не судьба Юлии Тимошенко станет преградой для заключения Соглашения об ассоциации. Ключевой преградой должен стать реверс, тезис, прозвучавший сначала в Ашхабаде, затем в Нью-Дели, вчера в послании Президента новоизбранной Верховной Раде», - сказал А.Сушко, добавив, что Президент Виктор Янукович постоянно говорит, что Украина идет в Таможенный союз.

По информации эксперта, 18 декабря может состояться визит Президента Украины в Москву для подписания «очень серьезных документов».

«Москва отказывается окончательно ставить точку в назначении этого визита до тех пор, пока не будет получено согласие украинской стороны на подписания очень далекоидущих документов, касающихся и евразийской интеграции, и решения газовых проблем, и выхода Украины из Европейского энергетического содружества», - сказал А.Сушко.

«Сейчас получается так, что Украина может расплатиться своим стратегическим курсом за бюджетную и финансовую политику этой власти», - добавил он.