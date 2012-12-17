Эксперт: В новом парламенте каждый пятый нардеп - без высшего образования

Оппозиция в Верховной Раде VIІ созыва очень непрофессиональна, поэтому власть будет постоянно переигрывать ее.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин.

В частности, отвечая на вопрос о том, почему оппозиция говорит о Госбюджете-2013 как о документе социального краха, но не препятствовала его принятию в парламенте, экономист заметил: "Оппозиция не разбирается в этом. Они очень непрофессиональные. Они не понимают, что такое финансовая система и ее механизмы. Там очень много людей вообще без высшего образования ".

В частности, речь идет о парламенте 7-го созыва, отметил Соскин.

"Насколько я знаю, среди народных депутатов каждый 5-й вообще не имеет высшего образования. Эти люди без специального экономической подготовки. Они не прошли школу, чтобы вообще работать на таком уровне. Такого дилетантско-любительского состава Верховной Рады как сейчас еще не было. У власти хотя бы есть менеджеры, а в оппозиции даже их нет. Они даже не понимают, что такое бюджет или платежный баланс ", - добавил он.

По его мнению, "свободовцы" имеют энергию, и еще не имеют много опыта. "Для них это будет огромная проблема. Слава Богу, что у них есть энергия, но в них нет экономического мозга. Поэтому они и не выступают. Это плохо, потому поскольку они не обладают этими инструментами, правящий режим все время будет их обыгрывать" , - пояснил Соскин.

Однако, эксперт не исключил, что закон о госбюджете еще могут пересмотреть.