Симоненко предлагает избирать Президента в парламенте

Лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО хочет предложить новому составу Верховной Рады Украины принятие изменений в Конституцию, согласно которым, избрание Президента Украины будет осуществляться в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил в эфире ТРК "Винниччина".

"Я буду требовать в новом составе Верховной Рады принятия изменений в Конституцию относительно механизма избрания Президента, и я предлагаю избирать Президента в парламенте", - сказал он.

По словам П.СИМОНЕНКО, это позволит исключить разное виденье ответственности должностных лиц за реализацию той поддержки, которую они имели во время выборов. "После выборов Верховная Рада создаст коалицию, и будет реализовывать программу, которую обещали избирателям. Через два года мы будем избирать Президента, и он будет на каждом шагу требовать от власти выполнения своих избирательных обещаний. Соответственно, сейчас Президент вмешивается в работу новоизбранной Верховной Рады и вмешивается в процесс создания коалиции", - отметил он.

П.СИМОНЕНКО считает, что сейчас в государстве усилился дуализм во власти. "И это понятно, потому что Президент пытается вернуть себе все рычаги влияния как на формирование власти, так и на реальную политику власти. Он хочет, чтобы все силовые министры назначались только по его квоте, и Президент хочет захватить силовой блок правительства, чтобы через него влиять на правительство и на политику, которую будет проводить правительство", - сказал лидер коммунистов.