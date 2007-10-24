Симоненко: досрочные выборы не выполнили главной задачи

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что досрочные выборы в Верховную Раду, состоявшиеся 30 сентября, «не выполнили главной задачи – отделения бизнеса от власти и преодоления фальсификаций".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил в эфире ТРК "Винниччина".

"Эти выборы не выполнили главной задачи – отделения бизнеса от власти и преодоления фальсификаций", - сказал он.

П.СИМОНЕНКО отметил, что 95% кандидатов в народные депутаты, которые прошли по спискам партий в парламент шестого созыва, будут представлять интересы большого капитала. "И эта незначительная часть нашего общества будет иметь почти стопроцентную власть в государстве", - отметил он.

Лидер КПУ также считает, что на выборах не была преодолена система фальсификаций, "в связи с чем, мы, коммунисты, обратились с иском в Высший административный суд, где сейчас рассматривается это дело".