Сегодня православные чтят память преподобного Иоанна Дамаскина

Этот святой известен как крупнейший систематизатор христианского вероучения, ему принадлежат фундаментальные богословские труды, также он является автором и составителем молитв, песнопений и канонов Церкви.

В Киеве этот святой особо почитаем в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре, где уже три года существует «Православный центр прикладных искусств имени Иоанна Дамаскина», где готовят будущих столяров, изготовителей художественных изделий из дерева, швей-закройщиц, поваров–кондитеров–пекарей, художников-иконописецев.

«Наша цель – подготовка специалистов, которые могут быть востребованы как на рынке труда страны в целом, так и способны перекрыть потребность в грамотных кадрах для Украинской православной церкви. Одна из главных задач - воспитание высокой культуры и нравственности учеников. Мы увеличили количество учебных предметов, скорректировав их с учетом православной направленности. Ни одно учебное заведение Украины подобных специалистов не готовит. Например, у нас есть дисциплины «Православная трапеза», «Церковный иконостас», «Одежда священнослужителей», «Хоровое пение» и многие другие», - рассказал директор центра Сергей Сологуб.

Как сообщил директор Православного центра, воспитанники начинают свой день с утренних молитв и зарядки, затем ребята завтракают и отправляются на учебу. До обеда они занимаются по профессиональным направлениям. А после обеда занятия проходят по общешкольной программе.

По его словам, близкое соседство с мужским монастырем способствует духовному воспитанию учащихся, они посещают церковные службы, часто исповедуются и причащаются, тесно общаются со священнослужителями.

С.Сологуб отметил, что учащиеся проходят обучение по принципу интерната, находятся на полном монастырском обеспечении. Бесплатными для них являются обучение, питание, проживание и оказание первой медицинской помощи. Сегодня в центре проходят обучение 77 учащихся. По окончании обучения воспитанники получат государственные аттестаты средней общеобразовательной школы.

*** Знаменитый писатель и церковный поэт преп. Иоанн Дамаскин в молодости служил при дворе халифа и был правителем города Дамаска. Родом из Сирии, он жил в середине 8-го столетия, когда в Византийской империи свирепствовала иконоборческая ересь: иконы уничтожались, а почитатели их сурово преследовались. Будучи высоко образованным человеком и одаренным писателем, Иоанн очень убедительно писал в защиту православного почитания икон. Греческий император Лев Исавр, убежденный иконоборец, гневался на Иоанна за его сочинения. Он приказал заключить его в тюрьму и отсечь ему правую руку, якобы написавшую изменническое письмо. Имея с собой в тюрьме икону Божьей Матери, св. Иоанн положил перед нею свою отсеченную руку и долго молился перед иконой, изливая свое горе.

Во сне Пречистая Дева явилась страдальцу и, милостиво взирая на него, сказала: "Вот рука твоя здорова, не скорби более". Иоанн проснулся и с радостным изумлением увидел, что отсеченная рука приросла к своему месту и стала здоровой, как и раньше. Остался только узкий шрам. В избытке радости и благодарности к милостивой Заступнице, в душе Иоанна сложилась песнь: "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь". Эта песнь до сих пор поётся в храме на литургиях св. Василия Великого.

В благодарность Божьей Матери он заказал из серебра изображение кисти своей руки и прикрепил ее к иконе, перед которой совершилось чудо. Эта икона получила название "Троеручицы".

Раздав свое имущество, он в одежде простолюдина удалился в обитель св. Саввы Освященного, неподалеку от Иерусалима, где до конца жизни писал богословские сочинения и составлял богослужебные молитвы и каноны, которые до сих пор звучат на богослужениях.

Также св. Иоанн написал знаменитую книгу "Точное изложение Православной веры", в которой суммировал основные истины Христовой веры. Скончался св. Иоанн Дамаскин в 777 году.

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