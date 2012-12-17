В Киеве водитель троллейбуса «под мухой» петлял по проспекту и ехал на красный

Как сообщили УНИАН в УДАИ г. Киева, внимание инспекторов ГАИ Деснянского района привлек троллейбус, который на проспекте Маяковского постоянно изменял направление движения и проехал на красный сигнал светофора.

Оказалось, что 51-летний водитель - житель Полтавской области находится в нетрезвом состоянии. На момент остановки в салоне троллейбуса находилось 20 пассажиров.

Водитель свою вину признал, и объяснил, что накануне пил пиво. На нарушителя составлен админпротокол, и материалы будут направлены в суд.