В Киеве водитель троллейбуса «под мухой» петлял по проспекту и ехал на красный
13:00, 17 декабря 2012Политика
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Сегодня около 4.30 в Киеве работники ГАИ задержали нетрезвого водителя троллейбуса, который развозил своих коллег.
ГАИ материалы направила в суд
Как сообщили УНИАН в УДАИ г. Киева, внимание инспекторов ГАИ Деснянского района привлек троллейбус, который на проспекте Маяковского постоянно изменял направление движения и проехал на красный сигнал светофора.
Оказалось, что 51-летний водитель - житель Полтавской области находится в нетрезвом состоянии. На момент остановки в салоне троллейбуса находилось 20 пассажиров.
Водитель свою вину признал, и объяснил, что накануне пил пиво. На нарушителя составлен админпротокол, и материалы будут направлены в суд.
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