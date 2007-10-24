Ющенко назначил Бойко своим советником

19:35, 24 октября 2007
Политика
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Указ размещен на официальном сайте

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом № 1008/2007 назначил Юрия БОЙКО советником Президента Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Бойко Юрий Анатольевич, 1961 года рождения, беспартиный, образование высшее, протоиерей, настоятель прихода Святых великомучеников Бориса и Глеба, №104 в избирательном списке блока Наша Украина - Народная самооборона

 

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