Ющенко назначил Бойко своим советником
19:35, 24 октября 2007Политика
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Указ размещен на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом № 1008/2007 назначил Юрия БОЙКО советником Президента Украины.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Бойко Юрий Анатольевич, 1961 года рождения, беспартиный, образование высшее, протоиерей, настоятель прихода Святых великомучеников Бориса и Глеба, №104 в избирательном списке блока Наша Украина - Народная самооборона
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