Социалист ушел болеть и просил без него не начинать

Сегодня около 19.00 представитель в судебном заседании по иску пяти политических сил к Центральной избирательной комиссии от Социалистической партии Украины Валерий КОЧЕТОВ покинул судебный зал Высшего административного суда Украины из-за ухудшения самочувствия.

Как передает корреспондент УНИАН, скорая медицинская помощь, которая была вызвана к суду, оказала В.КОЧЕТОВУ необходимую помощь, в частности, измерив ему давление и сделав другие необходимы процедуры.

Впрочем, В.КОЧЕТОВ, по его словам, в дальнейшем не мог принимать участия в судебном заседании.

Обращаясь к коллегии судей, он попросил не начинать судебные дебаты без его участия.

Как сообщал УНИАН, 21 октября ВАСУ начал рассмотрение административного дела по жалобам пяти партий: Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Компартии Украины, Всеукраинской партии народного доверия и Партии вольніх демократов. В частности, истцы просят суд признать действия ЦИК неправомерными в части подсчета голосов избирателей на досрочных парламентских выборах; такими, которые привели к фальсификации результатов выборов; признать бездеятельность ЦИК в части нереагирования на нарушения, не надлежащей их оценки, непринятия мер по устранению нарушений; а также требуют провести пересчет голосов.