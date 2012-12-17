Мэром Енакиево избрали регионала, которого «благословил» Янукович

Об этом сообщили УНИАН в Донецкой областной организации Партии регионов.

В сообщении отмечается, что победа В. Олейника стала более чем убедительной - с результатом 90,4% он обошел всех своих конкурентов, претендовавших на должность мэра. За него проголосовали 42 тыс. 220 избирателей из 46 тыс. 706 принявших участие в голосовании. Итоговая явка составила 43,97%.

Следующие за В. Олейником по количеству голосов кандидат от КПУ Василий Лавриненко и кандидат от объединенной оппозиции «Батькивщина» Игорь Славгородский набрали соответственно 5,7% и 1%.

Как сообщал УНИАН, в Енакиево Донецкой области кандидатами на должность мэра на внеочередные выборы 16 декабря баллотировались 5 человек, представляющие различные политические силы.

В то же время еще 19 октября интернет-СМИ распространили видео, на котором 18 октября во время посещения школы в Енакиево Президент Украины Виктор Янукович публично назвал В.Олейника новым мэром города.

В день выборов городского головы г. Енакиево, 16 декабря, в Донецком областном штабе партии «УДАР» заявили, что низкую явку на избирательные участки (по состоянию на 16.00 явка избирателей была около 30%) члены комиссий компенсировали многочисленными нарушениями и фальсификациями.

Справка УНИАН. Причиной для внеочередных выборов стала смерть мэра Енакиево Сергея Рухадзе, который скончался в августе 2012 года после перенесенного инсульта. Выборы нового мэра назначены на 16 декабря 2012 года.