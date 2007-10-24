Мороз заверил, что у него еще все впереди

Социалистическая партия Украины не собирается объединяться с другими партиями социал-демократического направления. Об этом заявил лидер партии Александр МОРОЗ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Соцпартии, А.МОРОЗ отметил, что “информация об объединении СПУ с другими партиями социал-демократического направления - это выдумки”.

Он сказал, что “в партии никоим образом этот вопрос не обсуждался. Оснований для такого обсуждения не вижу”.

А.МОРОЗ сообщил, что в субботу состоится заседание политсовета СПУ, где, в частности, будет принято решение о созыве съезда. Он считает, что, вероятно, съезд состоится в середине ноября. Он отмечает, что на нем будет речь идти и о результатах досрочных выборов в Верховную Раду Украины. По его словам, “в условиях искусственно созданного правового беспорядка партия не смогла преодолеть противодействие направленного против нее админресурса”. “Это поражение на нынешнем этапе борьбы, но все еще впереди”, - отметил А.МОРОЗ. Он выразил благодарность “сотням тысяч наших сторонников”. “Они не будут разочарованы. Прозреют вскоре и обманутые властью и известными политическими авантюристами”, -сказал лидер СПУ.