Украинские военнослужащие очистили от сугробов более 465 километров дорог

К участию в ликвидации последствий погодных условий почти по всей территории Украины от ВС Украины привлечены 542 человека и 101 единица техники.

В течение суток силами и средствами Вооруженных Сил Украины очищено более 465 километров автомобильных дорог.

В частности, во Львовской области - 85 км., Черновицкой - 25 км., Винницкой - 135 км., Житомирской - 15 км., Ровенской - 53 км., Тернопольской - 70 км., Волынской - 24 км. и Хмельницкой - 58 км .