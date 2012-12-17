Украинские военнослужащие очистили от сугробов более 465 километров дорог
09:39, 17 декабря 2012Политика
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По состоянию на 8.00 17 декабря 2012 года военнослужащие Вооруженных Сил Украины очистили от снежных заносов более 465 километров автомобильных дорог, эвакуировали около 200 гражданских автомобилей, организовали 9 пунктов обогрева и питания.
К участию в ликвидации последствий погодных условий почти по всей территории Украины от ВС Украины привлечены 542 человека и 101 единица техники.
В течение суток силами и средствами Вооруженных Сил Украины очищено более 465 километров автомобильных дорог.
В частности, во Львовской области - 85 км., Черновицкой - 25 км., Винницкой - 135 км., Житомирской - 15 км., Ровенской - 53 км., Тернопольской - 70 км., Волынской - 24 км. и Хмельницкой - 58 км .
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