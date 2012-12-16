В «УДАРе» заявляют, что выборы мэра Енакиево проходят с нарушениями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного штаба партии «УДАР», низкую явку на избирательные участки в день выборов городского головы г. Енакиево (по состоянию на 16.00 явка избирателей была около 30%) члены комиссий компенсируют многочисленными нарушениями и фальсификациями.

Так, на избирательном участке № 10 еще утром произошел вброс порядка 20 бюллетеней в урну для голосования.

На избирательном участке № 8 члены комиссий не соблюдают законный порядок выдачи бюллетеней. Там избирательные бюллетени не лежат в полном объеме на столах комиссий - часть из них располагается в столах, часть на стульях, часть вообще вне поля зрения наблюдателей.

Кроме того, 15 декабря на данном участке были расклеены объявления о снижении тарифов на коммунальные услуги. Подписаны данные объявления были от имени городской администрации, но на самом деле никакого снижения городская администрация проводить не планировала, объяснили в пресс-службе «УДАРа».

Руководитель Донецкой облорганизации партии «УДАР» Егор Фирсов назвал избирательный процесс в Енакиево «надругательством над действующим законодательством Украины».

Как сообщал УНИАН, в Енакиево Донецкой области кандидатами на должность мэра на внеочередные выборы 16 декабря 2012 зарегистрированы 5 человек, представляющие различные политические силы.

Справка УНИАН. Причиной для внеочередных выборов стала смерть мэра Енакиево Сергея Рухадзе, который скончался в августе 2012 года после перенесенного инсульта.