Коммунисты поддержат внеочередные выборы мэра Киева

Коммунистическая партия Украины поддержит проведение внеочередных выборов Киевского городского председателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом на пресс-конференции в Виннице заявил лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО.

“КПУ обязательно поддержит эти выборы, поскольку мы с самого начала говорили, что у нас происходят странные вещи: православная столица избирает своим председателем пресвитера американской церкви”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, нынешнее руководство Киева занимается не решением проблем жителей столицы Украины, а распределением земли.

“Мы с вами становимся свидетелями того, как уничтожаются не только архитектурные памятники и исторические места, но и застраиваются даже детские площадки и скверы”, - отметил лидер КПУ.