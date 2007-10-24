Почему Азаров перед выборами позволил себе ”вольности”?

Представители правительства безосновательно обещали снижение цен на продовольственные товары после выборов, зная, что ответственности за свои слова потом не понесут, сказала в комментарии УНИАН эксперт Института Горшенина Виктория САВОСТЬЯНОВА.

Она напомнила, что незадолго до досрочных выборов некоторые представители антикризисной коалиции и правительства Виктора ЯНУКОВИЧА заявляли о снижении цен на продукты питания после проведения выборов. В частности, 12 сентября первый вице-премьер министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ утверждал, что не понимает причин роста цен, в частности, на мясо. В основе роста цен всегда лежит дефицит товара. «У нас его нет. Мы завезли столько мяса, что сейчас не знаем, куда его девать», - процитировала эксперт слова Н.АЗАРОВА.

Тогда же, по ее словам, первый вице-министр заявил, что в Украине наблюдается избыток потребительских товаров, и после выборов Украину ожидает снижение цен. При этом на сегодняшний день цены на некоторые продукты питания за последний месяц повысились в несколько раз.

В.САВОСТЬЯНОВА отметила, что подобные заявления о скором снижении цен со стороны правящей коалиции являлись частью предвыборной кампании. "Николай АЗАРОВ как опытный экономист не мог не знать, что причины повышения цен на продукты питания лежат не только и не столько в политической плоскости и что перевыборы как информационный фактор существенно не влияют на процесс ценообразования", - считает она.

По мнению эксперта, объективных причин для снижения цен после проведения выборов не было. "Н.АЗАРОВ позволил себе подобные "вольности", так как понимал, что не понесет никакой ответственности за свои слова", - отметила В.САВОСТЬЯНОВА.

Она подчеркнула, что политики Украины уже давно привыкли к тому, что они не несут никакой ответственности за свои действия.

Вместе с тем, по ее словам, результаты исследований Института Горшенина четко показывают, что украинцы не дорожат своим выбором. "На сегодняшний день в украинском обществе слишком незначительна доля тех, кто готов защищать свой политический выбор и требовать отчетности и ответственности власти, - заявила эксперт. - Ситуация изменится только тогда, когда в сознании общества свяжется логическая цепочка "жизнь - политический выбор - власть", и украинцы осознают ценность своего выбора".