Милиция и пограничники не знают о задержании Власенко
Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины не владеет информацией о задержании в киевском аэропорту «Борисполь» народного депутата, защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергея Власенко за якобы невыплату им алиментов.
«У нас такой информации нет», - сказали УНИАН в пресс-службе пограничного ведомства.
В то же время в Госпогранслужбе отметили, что такую информацию, даже если бы она и была, они не могут предоставить согласно нормам закона о защите персональных данных.
«Если лицо, которое пересекает границу, напишет официальное заявление, что оно не против обнародования определенных данных, то тогда мы соответствующую информацию предоставим», - сказали в пограничной службе.
В свою очередь в милиции Киевской области сообщили, что если подобная ситуация с С.Власенком произошла, то милиция к ней не причастна.
«Если это произошло в аэропорту «Борисполь», то это могли сделать только пограничники, а не милиция», - отметили в УМВД Украины в Киевской области.
Как сообщалось, ТСН.ua со ссылкой на собственные источники проинформировал, что С.Власенко задержали сегодня, 14 декабря, в аэропорту "Борисполь". Это произошло из-за невыплаты алиментов его бывшей жене Наталии Окунской.