Милиция и пограничники не знают о задержании Власенко

«У нас такой информации нет», - сказали УНИАН в пресс-службе пограничного ведомства.

В то же время в Госпогранслужбе отметили, что такую информацию, даже если бы она и была, они не могут предоставить согласно нормам закона о защите персональных данных.

«Если лицо, которое пересекает границу, напишет официальное заявление, что оно не против обнародования определенных данных, то тогда мы соответствующую информацию предоставим», - сказали в пограничной службе.

В свою очередь в милиции Киевской области сообщили, что если подобная ситуация с С.Власенком произошла, то милиция к ней не причастна.

«Если это произошло в аэропорту «Борисполь», то это могли сделать только пограничники, а не милиция», - отметили в УМВД Украины в Киевской области.

Как сообщалось, ТСН.ua со ссылкой на собственные источники проинформировал, что С.Власенко задержали сегодня, 14 декабря, в аэропорту "Борисполь". Это произошло из-за невыплаты алиментов его бывшей жене Наталии Окунской.