Источник: В Раде могут появиться еще 7 тушек

По данным источников «Сегодня» в оппозиции, в частности, это могут быть два депутата от ОО «Батькивщина» (один прошел по списку, второй - мажоритарщик) и пять – от «УДАРа».

Как сообщал УНИАН, Народные депутаты Александр и Андрей Табаловы, избранные от партии «Батькивщина» отказались вступить в ее фракцию. Отец, Александр Табалов, прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№ 49), а его сын, Андрей Табалов, баллотировался от «Батькивщины» в округе № 99 в Кировограде.

11 декабря "Батькивщина" обнародовала требование к Табаловым сложить депутатские мандаты в связи з отказом войти во фракцию, чем была нарушена присяга кандидата в депутаты, подписанная ими 5 августа.