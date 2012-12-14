Источник: В Раде могут появиться еще 7 тушек
09:30, 14 декабря 2012Политика
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Из оппозиционных фракций могут выйти еще семь народных депутатов.
"Профилактика" не помогла?
По данным источников «Сегодня» в оппозиции, в частности, это могут быть два депутата от ОО «Батькивщина» (один прошел по списку, второй - мажоритарщик) и пять – от «УДАРа».
Как сообщал УНИАН, Народные депутаты Александр и Андрей Табаловы, избранные от партии «Батькивщина» отказались вступить в ее фракцию. Отец, Александр Табалов, прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№ 49), а его сын, Андрей Табалов, баллотировался от «Батькивщины» в округе № 99 в Кировограде.
11 декабря "Батькивщина" обнародовала требование к Табаловым сложить депутатские мандаты в связи з отказом войти во фракцию, чем была нарушена присяга кандидата в депутаты, подписанная ими 5 августа.
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