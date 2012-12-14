Попов: Либо мы добьемся пересмотра бюджета, либо нам нечего делать в кабинетах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после завершения общего собрания профсоюзного актива Киева и руководителей КГГА по общественному обсуждению проекта бюджета Киева на 2013 год.

«Я считаю, что мы не должны плыть по течения, потому что мы так утонем», - отметил А.Попов и продолжил: «Есть два варианта: или мы добьемся бюджета, который сбалансирует наши расходы, или киевской власти как власти нечего делать в своих кабинетах. Это в моральном плане».

А.Попов выразил глубокое убеждение, что Киев поладит с правительством, и сегодняшняя встреча власти города и профсоюзов, принятая резолюция – «это аргумент, и очень серьезный в этом вопросе».

Как сообщал УНИАН, госбюджет на 2013 год, принятый Верховной Радой 6 декабря, предусматривает исключение из городского бюджета, который создает в бюджете Киева скрытый дефицит в сумме более 4 млрд грн.

А.Попов заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечение нормального функционирования столицы, а способ, которым формировалась основная смета страны, исключил участие местной власти в разработке и даже в обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

А.Попов отметил, что после того, как Киев получит все показатели госбюджета, власть столицы проанализирует их и обратится к правительству, а также, в случае необходимости, - к Президенту, если будет конфликтная ситуация с правительством.