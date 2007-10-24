Представитель СПУ в суде потерял сознание

После выступления на заседании суда, где рассматривается дело о нарушениях на выборах и правомерности действий ЦИК по установлению результатов голосования, представитель Соцпартии Валерий Кочетов потерял сознание. Судья объявил перерыв, который продлился около 15 минут, после чего заседание возобновилось.

Напомним, социалисты в своем иске требуют пересчета голосов и уточнения списков избирателей в МВД, также по их ходатайству в суд представили протоколы всех окружкомов, которые сверят с официальными результатами подсчетов ЦИК, а вчера Валерий Кочетов пригрозил написать жалобу на председателя суда после того, как тот отклонил повторное ходатайство СПУ сменить судей, которые рассматривают это дело.

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