Представитель СПУ в суде потерял сознание

14:37, 24 октября 2007
Политика
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Судья объявил перерыв

После выступления на заседании суда, где рассматривается дело о нарушениях на выборах и правомерности действий ЦИК по установлению результатов голосования, представитель Соцпартии Валерий Кочетов потерял сознание. Судья объявил перерыв, который продлился около 15 минут, после чего заседание возобновилось.

Напомним, социалисты в своем иске требуют пересчета голосов и уточнения списков избирателей в МВД, также по их ходатайству в суд представили протоколы всех окружкомов, которые сверят с официальными результатами подсчетов ЦИК, а вчера Валерий Кочетов пригрозил написать жалобу на председателя суда после того, как тот отклонил повторное ходатайство СПУ сменить судей, которые рассматривают это дело.

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