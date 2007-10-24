Луценко получил результаты анализов

Лидер Блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что результаты анализов показали отсутствие в его организме наркотических веществ и алкоголя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, об этом он сообщил, ссылаясь на результаты исследования, которое проводилось в клинике «Евролаб».

В крови и моче Ю.ЛУЦЕНКО не обнаружено амфитаминов, антидепрессантов и наркотических веществ, в частности производных кокаина, героина, канабиотиков и марихуаны, барбитуратов и тому подобное, подчеркнули в НС.

Содержание алкоголя в крови - 0,26 промилле при физиологичной норме от 0,3.

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что на прошлой неделе в эфире «5 канала» предложил мэрам Киева и Харькова сдать анализ на содержание наркотических веществ в организме, а также алкоголя “из-за слуха, что их неадекватное поведение вызвано именно употреблением этих веществ”. “Я также согласился сдать этот анализ, и сдержал обещание», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО журналистам после того, как ознакомился с анализами.

Он также отметил, что не считает этот момент унизительным для политика или общественного деятеля, или правительственного чиновника или чиновника. «В Европе это распространенная практика, в частности, сотрудники штаб-квартиры НАТО, даже здесь, в Киеве, ежегодно сдают этот анализ», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Лидер НУ-НС считает, что сегодня мер Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ ищет повод, чтобы не проходить этот тест, потому что, кроме мочи и крови, нужно сдавать образец волос, которые содержат информацию об употреблении наркотических веществ от 6 до 9 лет. Однако Ю.ЛУЦЕНКО выразил надежду, что мер Киева все-таки сделает это публично.

«Если в обществе ходят слухи об употреблении наркотиков, то лучше опровергнуть их таким образом», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.