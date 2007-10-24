Эсдеки зовут в единый фронт Мороза и Витренко

Глава Социал-демократической партии Украины (объединенной) Юрий Загородний ведет переговоры о сотрудничестве с уполномоченным представителем Соцпартии. Об этом стало известно изданию Коммерсант-Украина . Параллельно переговоры об объединении ведут лидер Народной партии Владимир Литвин и глава СДПУ Юрий Буздуган. А лидер партии "Справедливость" Иван Чиж задумался о необходимости создания нового Интернационала.

Издание утверждает, что переговоры о сотрудничестве и объединении политических сил социал-демократического толка сегодня параллельно ведутся между представителями сразу нескольких партий. «Объединение позволит нам выступить на выборах единым фронтом», - заявил Загородний. Назвать предполагаемых союзников СДПУ(о) он отказался. Однако со ссылкой на заместителя главы СДПУ (о) Игоря Шурму Коммерсант сообщает, что "в зоне участников переговорного процесса, в частности, Соцпартия Александра Мороза, партия Социал-демократический союз (председатель Сергей Пересунько) и Прогрессивные социалисты Натальи Витренко".

Информацию Шурмы о ходе переговоров СДПУ(о) и Социалистической партией подтвердил глава Киевской областной организации СПУ Василий Сильченко. "Встречи, которые проводит руководство нашей партии, пока носят конфиденциальный характер, поэтому добавить к уже сказанному ничего не могу", - уточнил он.

В поисках возможных союзников СДПУ(о) вчера обнаружила третью партию, которая планирует объединить левоцентристов. "Мы сами намерены инициировать объединение, а приглашения от СДПУ(о) мы не получали",– сообщил изданию председатель Всеукраинского объединения левых "Справедливость" Иван Чиж. По его мнению, на Украине должен появиться совершенно новый политический проект, а существующие сейчас левые партии самоликвидируются. "И СДПУ(о), и Компартия, и другие партии должны были бы создать, если хотите, левый Интернационал", – сказал господин Чиж.

В то же время СДПУ Юрия Буздугана вскоре может объединиться с Народной партией Владимира Литвина. Напомним, в ходе последней избирательной кампании блок Литвина заключил с СДПУ договор о сотрудничестве. "Сейчас мы продолжаем переговоры только с блоком Литвина, к которому, возможно, со временем присоединимся. А что касается СДПУ(о), то никаких приглашений от них я не получал с 2004 года",– заявил Буздуган.