Кандидат на должность спикера Рыбак выступает, несмотря на драки и шум

Кандидат на должность председателя Верховной Рады Владимир Рыбак заявляет, что для будущего спикера очень важно обеспечить взаимопонимание всех политических сил в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак заявил сегодня во время рассмотрения вопроса об избрании председателя ВР.

По его словам, нужно сделать все, чтобы политические силы, представленные в ВР, не отстаивали только свои партийные интересы и не стремились к политическим войнам.

Он подчеркнул, что стране нужна политическая стабильность и социально-экономическое развитие.

«У новой Верховной Рады есть все возможности для того, чтобы найти действенные формы для обеспечения развития Украины. Я всегда буду поддерживать народных депутатов, которые готовы отстаивать права своих избирателей и идти на компромисс», - сказал он.

В.Рыбак заметил, что популизм - это путь в никуда и те, кто делают ставку на радикализм, не имеют будущего.

«Я буду делать все от меня зависящее, чтобы обеспечить парламенту дух здоровой политической состязательности», - сказал В.Рыбак.