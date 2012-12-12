В Партии регионов рассказали, кто выдвинул Рыбака в спикеры

"Владимир Рыбак — лучшая кандидатура на должность спикера, он один из отцов-основателей Партии регионов. Его кандидатуру выдвинул Николай Азаров",— сообщил член политсовета ПР народный депутат Михаил Чечетов изданию Коммерсант-Украина.

Михаил Чечетов также не сомневается, что первым результативным голосованием, которое проведет спикер Владимир Рыбак, станет назначение Николая Азарова главой правительства. Это станет возможным благодаря обмену с коммунистами — регионалы готовы поддержать их кандидатуру на пост первого вице-спикера.

"Проголосуют не только представители Партии регионов. Должность первого вице-спикера достанется Компартии. Вероятно, они предложат Игоря Калетника",— отметил господин Чечетов. "Мы будем выдвигать свою кандидатуру на должность первого вице-спикера",— заявил коммунист Александр Голуб, не озвучив, однако, имени претендента.