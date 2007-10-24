Для московской ”конторы” принципиально, чтоб вандализм на Говерле учинили украинцы

Пресс-конференция Евразийского союза молодежи в Крыму, которая должна была состояться вчера, была сорвана. На нее пришел отец активиста ЕСМ и сообщил, что сына похитили. Впрочем, корреспондентка "5 канала" нашла его уже через час. 18-летнего крымчанина Константина из Евразийского союза молодежи неизвестные вчера на протяжении нескольких часов не выпускали из автомобиля. По мнению парня, ему хотели помешать встретиться с журналистами, где он собирался сообщить о непричастности крымских активистов ЕСМ к событиям на Говерле.

На деятельность пророссийской "молодежки" в Крыму, в частности ее активистов в Бахчисарае, дважды налагал вето суд. Но сами "Евразии" этого решения не признают. Ведь законодатели ошибочно назвали их организацию Европейским, а не Евразийским союзом. А, следовательно, решение решили не принимать во внимание. Получить комментарии от судей 5 каналу не удалось. За час до прибытия съемочной группы, руководители Бахчисарайского районного суда срочно пошли в отпуск.

Поиски официального штаба ЕСМ также оказались напрасными. Причину объяснил лидер организации Павел Зарифулин, который координирует работу сторонников пророссийской организации из Москвы. По его словам, они сейчас прячутся от преследований украинских спецслужб. В частности, это касается и экс-сумчанина Леонида Савина, одного из трех участников акта вандализма на Говерле, по версии СБУ. Зарифулин уверяет: за эту информацию Савин будет судиться с украинской службой безопасности, ведь считает себя непричастным к акции на Говерле. Все ее участники, говорит московский координатор организации, являются исключительно гражданами Украины. По словам Зафирулина, “для нас было принципиальным моментом, чтоб эту акцию (осквернение государственных символов на Говерле) осуществили именно украинцы”.

По информации источников "5 канала" в СБУ, московский собеседник отныне опять официально является персоной нон-грата в Украине. Но Зарифулин утверждает: невзирая на свой статус нежелательной персоны он время от времени тайно бывает в Киеве. В очередной раз пересекал украинско-российскую границу в начале весны. Вместе с ним в список нежелательных в Украине лиц внесли еще и Александра Дугина - руководителя "взрослой" организации "Международное евразийское движение". И Дугин, и Зарифулин входили в список персон нон-грата, который по договоренности России и Украины обнулили летом.