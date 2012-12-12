Эксперт назвал Рыбака «дубликатом Азарова»

Кандидатура Владимира Рыбака на должность председателя Верховной Рады не является технической, его кандидатура удовлетворяет как Партию регионов, так и семью Президента - это, так сказать, «дубликат Азарова», об этом в эфире «5 канала» заявил председатель правления Центра социологических и политических исследований «Социовымир» Сергей Таран.

«Выглядит на первый взгляд, что Рыбак техническая кандидатура, потому что, как правило, на пост спикера у нас претендовали люди, которые были политическими фигурами национального масштаба, часто это были носители рейтинга, например Мороз или Литвин, сейчас на эту должность претендует человек, который не является носителем рейтинга. Сейчас Рыбак является ставленником двух групп, которые вели переговоры: первая группа - это Партия регионов, а вторая группа - это семья Президента, никто другой к этим переговорам не привлекался», - отметил Таран.

Сергей Таран считает, что в связи с внесением изменений в Регламент спикер, по сути, заменит в новой Верховной Раде руку Чечетова.

«Очень важный нюанс, что сейчас совсем другая ситуация в связи с принятием нового регламента. Если раньше спикера выбирала Верховная Рада тайным голосованием, и спикер, по сути, становился политической фигурой, которая председательствовала в парламенте, то сейчас простым голосованием, открытым. То есть кандидатура спикера становится кандидатурой спикера для большинства. По сути, он заменяет руку Чечетова, он руководит большинством, а не парламентом », - указал эксперт.