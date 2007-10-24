БЮТ: у нас есть два Крыма

Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым от Блока Юлии Тимошенко Татьяна ЗВЕРЕВА заявляет, что «провластная группировка» проводит диктат в крымском парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымской организации ВО «Батьківщина», по мнению Т.ЗВЕРЕВОЙ, «ни депутаты от оппозиции, ни депутаты большинства не имеют голоса в парламенте автономии, они просто «кнопкодавы».

«Им сказали, как голосовать, и если вдруг кто-то задумался, или вышел, или потерял мысль, ему тут же Анатолий Павлович ГРИЦЕНКО (председатель Верховной Рады АРК - УНИАН) напомнит: «Еще раз голосуем, вы не так голосовали», - подчеркнула депутат.

Кроме того, комментируя резкий рост цен в автономии, Т.ЗВЕРЕВА отметила, что «у нас есть два Крыма: один Крым представлен нашей властью, которые живут в этих замечательных условиях: с ростом производства, с полномочиями, и есть другой Крым, где живем мы, все остальные, в котором цены выросли просто до предела, и люди это на себе ощущают». Депутат от БЮТ добавила, что, например, «в Крыму самый дорогой бензин на Украине».

Справка УНИАН. В ВР АРК 100 депутатов. Большинство в нынешнем крымском парламенте имеет фракция Блока «За Януковича!» (Партия регионов и партия «Русский блок») вместе с политическими союзниками.