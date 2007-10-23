Представитель Центризбиркома категорически отверг обвинения

Завтра, 24 октября, в 10.00 Высший административный суд Украины продолжит рассмотрение иска 5 политических партий к Центральной избирательной комиссии. Это будет четвертый день рассмотрения дела.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд заслушал объяснения со стороны Партии свободных демократов, Всеукраинской партии народного доверия, Прогрессивной социалистической партии Украины и частично – от Социалистической партии Украины.

Вечером суд заслушал объяснение представителей ЦИК, которая является ответчиком по делу. В частности, член Центризбиркома Андрей МАГЕРА в своем выступлении и ответах на вопросы оппонентов категорически отбросил обвинения в бездеятельности ЦИК относительно реакции на нарушение во время выборов, а также на обвинения в неправильном подсчете голосов.

Как сообщал УНИАН, 21 октября ВАСУ начал рассмотрение административного дела по жалобам пяти партий: Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Компартии Украины, Всеукраинской партии народного доверия и Партии свободных демократов. В частности, истцы просят суд признать действия ЦИК неправомерными в части подсчета голосов избирателей на досрочных парламентских выборах; такими, которые привели к фальсификации результатов выборов; признать бездеятельность ЦИК в части нереагирования на нарушения, дачи им неподобающей оценки, не проведения мероприятий по устранению нарушений; а также требуют провести пересчет голосов.