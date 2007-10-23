В Донецком облсовете провели ”урок демократии”

Сегодня в Донецком областном совете для старшеклассников провели "урок демократии", в котором приняли участие 138 школьников области.

Как передает корреспондент УНИАН, перед "уроком" для ребят были организованы заседания комиссий облсовета, работу которых разъяснили руководители комиссий.

Непосредственно на уроке председатель облсовета Анатолий БЛИЗНЮК предложил школьникам рассмотреть два вопроса – "Об актуальных проблемах развития Донецкой области. Взгляд старшеклассника" и "Обращение к органам местного самоуправления Донецкой области".

Школьникам было предложено "разработать положение и провести конкурс проектов по видению решений актуальных проблем населенных пунктов области".

По замыслу организаторов встречи, лучшие проекты будут направлены местным советам "для использования при определении конкретных мер по социально-экономическому развитию региона".