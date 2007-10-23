В Донецком облсовете провели ”урок демократии”
19:06, 23 октября 2007Политика
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Для старшеклассников
Сегодня в Донецком областном совете для старшеклассников провели "урок демократии", в котором приняли участие 138 школьников области.
Как передает корреспондент УНИАН, перед "уроком" для ребят были организованы заседания комиссий облсовета, работу которых разъяснили руководители комиссий.
|Анатолий БЛИЗНЮК
Школьникам было предложено "разработать положение и провести конкурс проектов по видению решений актуальных проблем населенных пунктов области".
По замыслу организаторов встречи, лучшие проекты будут направлены местным советам "для использования при определении конкретных мер по социально-экономическому развитию региона".
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