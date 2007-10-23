В НУ-НС рассказали, как правильно и логично выбрать спикера ВР

Коалиция демократических сил будет сформирована в первые часы после открытия работы первой сессии Верховной Рады шестого созыва. Такое мнение выразил сегодня член блока “Наша Украина – Народная самооборона” Руслан КНЯЗЕВИЧ.

“Создание коалиции планируется на первый день работы сессии, поскольку формировать коалицию могут исключительно депутатские фракции, а депутаты могут войти во фракцию только после принятия присяги”, - цитирует его слова пресс-служба блока НУ-НС.

По словам Р.КНЯЗЕВИЧА, “поскольку соглашение о создании демократической коалиции уже парафировано, и ни одна из сторон не намерена каким-либо образом пересматривать его содержание, в ближайшие часы после открытия работы сессии коалиция будет сформирована”.

“Процесс формирования коалиции и провозглашения коалиции является одним из первоочередных вопросов, который будет решен еще до рассмотрения вопроса об избрании руководства ВР”, - отметил Р.КНЯЗЕВИЧ.

“Было бы правильно и логично, если бы коалиция, а не каждая фракция отдельно, официально выдвинула кандидата на должность председателя ВР”, - убежден он.