В Покотиловке Ющенко поставил свечу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочей поездки в Харьковскую область возложил цветы к Памятному Кресту жертвам Голодомора 1932-1933 годов в селе Покотиловка.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем выступлении во время церемонии В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня должна быть восстановлена историческая правда относительно всех Голодоморов, которые пережила Украина.

«Время требует от нас почтения исторической правды – почтения без гнева, но в скорби», – сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он подчеркнул, что правильная оценка этих трагических страниц нашей истории является для украинцев «тестом на то, состоится ли украинство как нация».

Президент особо отметил, что память о жертвах самых ужасных в истории человечества преступлений, к которым, бесспорно, относится Голодомор 30-х годов, должна почитаться в каждом населенном пункте, жители которого были среди пострадавших.

«Мне больно, что в Харьковской области есть районы, где не установлен ни один памятный знак жертвам Голодомора», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его мнению, такое положение вещей является недопустимым игнорированием своей истории, учитывая также то, что именно в Харьковской области от голода погибли больше всего людей.

В канун 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов Президент призвал каждого украинца не быть безразличным к лихолетьям, которые пережили наши соотечественники.

Президент почтил память погибших в с.Покотиловка минутой молчания. Он также возложил к Кресту жертвам Голодомора венок из ржи и пшеницы и поставил свечу.